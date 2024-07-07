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· 16+ · Полина Сластникова

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

Мэрия Казани напоминает жителям об изменения в движении общественного транспорта, вступающих в силу с 8 июля.

ProKazan

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Мэрия Казани напоминает жителям об изменения в движении общественного транспорта, вступающих в силу с 8 июля.

Изменения коснутся маршрутов №2, 25, 30, 40, 47, 49, 62, 63, 68, 71, 72 и 77. Теперь 30% казанцев придётся ездить с пересадками и использовать две и более единицы транспорта, чтобы добраться необходимую точку.

С полной информацией о всех изменениях можно ознакомиться на сайте мэрии.

Также в Казани прекращают своё существование маршруты №25 и 49. По заявлениям ведомства, их заменят маршруты №1, 43 и 91 для 25 автобуса и маршруты №30, 34, 36 и 45 для 49 автобуса.

Ранее мы писали, что волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов.

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