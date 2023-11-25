В ДТП в Татарстане по вине пьяной автоледи пострадали двое детей

В Татарстане в Азнакаевском районе в ДТП пострадали двое детей. Аварию устроила нетрезвая автоледи. Возраст пострадавших - 7 и 16 лет.

По данным республиканской прокуратуры, авария случилась накануне вечером на 21-м километре дороги Тойкино-Митрофановка-Учалле.

Предварительно известно, что 35-летняя дама за рулем "Гранты" была пьяна и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет.

Сама женщина получила перелом. Дети были с ней в салоне авто. Все трое были госпитализированы, после оказания помощи их отпустили долечиваться дома. Идет проверка.