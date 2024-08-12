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В ДТП на трассе М7 в РТ погибли 2 человека

Все произошло в 15:36 на 1088 км трассы

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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В РТ в аварии на автодороге М-7 умерли 42-летний водитель автомобиля Ford Focus и его пассажир. Об этом рассказали в ГАИ.

Все произошло в 15:36 на 1088 км трассы. Автовладелец оказался на встречке, где влетел в большегруз Sitrak, которым управлял 38-летний мужчина. Водитель и пассажир легковушке умерли на месте.

Помимо этого, в дорожном происшествии пострадали 3 пассажира Ford, в том числе 2 детей 7 месяцев и 15 лет.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты. Пули попали ему в голову, тело и плечо. Правоохранители задержали 3 подозреваемых нарушителей — 39-летнего и 36-летнего мужчин из Елабуги и еще 41-летнего жителя Менделеевска.

Кроме того, мы говорили, что экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в Республике Татарстан. Об этом рассказали в Министерстве экологии по Татарстану.

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