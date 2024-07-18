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В Чистополе из-за судороги утонул мужчина

Нашли и передали сотрудникам полиции бездыханное тело мужчины

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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В Чистополе Татарстана около ул. Галактионова на р. Кама утонул местный житель.

Водолазы в 55 метрах от берега водоема на глубине 6 метров нашли и передали сотрудникам полиции бездыханное тело мужчины 1976 года рождения, который утонул на реке в неположенном для купания месте.

По предварительным данным, мышцы у умершего свело судорогой или у него появился лёгочный или сердечный спазм из-за резкой разницы температур.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги. Все случилось 20 февраля 2024 года. Уголовное дело было направлено в суд.

Кроме того, мы говорили, что 1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Набережных Челнов. По предварительным данным, дома находилась его мать, однако она оставила его на 7-летнюю дочку.

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