В Челнах жители отблагодарили рабочих программы «Наш двор» праздничным обедом
Татарстан-24
Жители 39-го комплекса накрыли стол для рабочих программы «Наш двор». В комплексе порядка тридцати лет не было обновления благоустройства, и программа "Наш двор" помогла избавиться от многих "дворовых" проблем, в частности от разбитых тротуаров, изношенных лестниц и плохого освещения.
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