В Челнах жители отблагодарили рабочих программы «Наш двор» праздничным обедом

Жители 39-го комплекса накрыли стол для рабочих программы «Наш двор». В комплексе порядка тридцати лет не было обновления благоустройства, и программа "Наш двор" помогла избавиться от многих "дворовых" проблем, в частности от разбитых тротуаров, изношенных лестниц и плохого освещения.



Несмотря на то, что работы по благоустройству ещё не завершены, рабочим организовали праздничный обед под открытым небом, а воспитанники детского сада выступили перед ними с небольшой концертной программой.Ранее мы сообщали, что на территорию Татарстана вернётся краснокнижный сокол