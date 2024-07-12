В Челнах женщина предстанет перед судом за смерть 3 детей

По информации следствия, 28 апреля 36-летняя фигурантка за рулем «TOYOTA CAMRY» на проезжей части между населенными пунктами Подгорный Такермень и Верхний Такермень без освещения ехала на высокой скорости. Как итог, местная жительница не справилась с управлением, вылетела на обочину и сбила 3 детей 2011, 2014 и 2015 г. р., которые шли по встречному направлению. Потерпевшие умерли на месте дорожного происшествия.

В результате, уголовное дело было направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что 10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане 3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco.

Еще одна жуткая авария произошла в Бугульме Татарстана. Там водитель на скорости на переходе сбил маму с 2 детьми. Момент жуткого дорожного происшествия попал на камеру регистратора машины.