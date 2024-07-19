В Челнах по решению прокуратуры закрыли сауну в жилом доме № 38/13/3а

В Челнах по решению местной прокуратуры была закрыта сауну-хамам в доме № 38/13/3а. Челнинка обустроила в городе сауну, однако все это не понравилось ее соседям.

После обращения обеспокоенных людей в ведомство оказалось что помещение похоже на баню - есть сауны с регулируемой температурой, душевые и джакузи. По санитарному законодательству и пожарной безопасности, на цокольном этаже и в подвале жилых домов запрещено организовывать бани и сауны. Как итог, руководителю придется устранить все нарушения.

Ранее мы писали о том, что в поселке Балтаси Татарстана закрыли кафе «Дядя Бо» из-за грязи и кишечной палочки. Об этом сообщили специалисты после лабораторных анализов. По итогам проверки кафе оказалось опечатано и закрыто.

Кроме того, мы говорили, что 1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Челнов.