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В Челнах по решению прокуратуры закрыли сауну в жилом доме № 38/13/3а

Как итог, руководителю придется устранить все нарушения

pixabay.com

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В Челнах по решению местной прокуратуры была закрыта сауну-хамам в доме № 38/13/3а. Челнинка обустроила в городе сауну, однако все это не понравилось ее соседям.

После обращения обеспокоенных людей в ведомство оказалось что помещение похоже на баню - есть сауны с регулируемой температурой, душевые и джакузи. По санитарному законодательству и пожарной безопасности, на цокольном этаже и в подвале жилых домов запрещено организовывать бани и сауны. Как итог, руководителю придется устранить все нарушения.

Ранее мы писали о том, что в поселке Балтаси Татарстана закрыли кафе «Дядя Бо» из-за грязи и кишечной палочки. Об этом сообщили специалисты после лабораторных анализов. По итогам проверки кафе оказалось опечатано и закрыто.

Кроме того, мы говорили, что 1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Челнов.

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