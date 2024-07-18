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В поселке Балтаси закрыли кафе «Дядя Бо» из-за грязи и кишечной палочки

В ходе проверки были зафиксированы нарушения

pixabay.com

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В п. Балтаси Татарстана суд решил закрыть кафе «Дядя Бо» после серьезных санитарных нарушений.

Медики рассказали, что в ходе проверки были зафиксированы нарушения, в том числе, отсутствие горячего водоснабжения, неверное хранение товаров, а также несоблюдение чистоты в здании.

Помимо этого, в смывах со столов, различных предметах и на руках повара были найдены бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили специалисты после лабораторных анализов. По итогам проверки кафе оказалось опечатано и закрыто.

Ранее мы писали о том, что 1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Набережных Челнов. По предварительным данным, дома находилась его мать, однако она оставила его на 7-летнюю дочку.

Кроме того, мы говорили, что сотрудники МЧС вытащили мужчину из колодца в Татарстане, он в больнице.

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