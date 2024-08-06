В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

В Казани на Айсылу Чижевскую, которая зарегистрировала брак со своим приемным ребенком, накинулись и едва не убили.

Не так давно она стала жертвой нападения в ночное время, когда выходила из дома. Женщина считает, что это было покушение.

Она отметила, что ее буквально оглушил удар и если бы она упала на камень рядом, то наверняка бы умерла.

Сейчас она находится в больнице со сломанными пальцами и синяком. Айсылу также предполагает, что на нее напали, чтобы проучить за что-то.

Ранее мы писали о том, что в Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно.

По информации следствия, в 2018 году руководитель фабрики «Картонажно-полиграфические изделие» Рифат подписал с Фондом социального страхования документы на 88 млн.

Кроме того, мы говорили, что полицейские РТ проводят проверку после жестокого обращения с животным.