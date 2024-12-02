В Челнах новые автобусы выйдут на маршруты с 9 декабря

44 автобуса, которые не так давно прибыли в Челны, выйдут на работу уже с 9 декабря 2024 года. В настоящее время транспорт проходит регистрацию в Госавтоинспекции. Все «НЕФАЗы» станут курсировать до 1 января. Об этом сообщил глава города Наиль Магдеев.

Мэр заявил, что Набережные Челны растут, некоторые районы по количеству людей опережают даже Менделеевск. По этой причине, было решено пересмотреть текущие маршруты.

Магдеев рассказал, что в настоящее время актуальна маршрутная сеть, которая была разработана Научно-исследовательским институтом автотранспорта Москвы. Согласно разработке, автобусы должны курсировать друг за другом, чтобы интервал движения не был слишком большим, пишет МУП Горкоммунхоз.

Ранее мы писали о том, что артист игорь Николаев получил от жительницы Набережных Челнов письмо с неизвестным содержанием.