Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

1 декабря 2024 года, Набережных Челнах состоялся концерт певца Игоря Николаева.

Во время своего выступления одна посетительница подарила артисту пакет с подарком в целлофане, а другая преподнесла письмо с букетом цветов.

Кроме того, на сцене гости оценили "номер" перед песней «Выпьем за любовь». Выяснилось, что певцу вынесли бокал с красным вином или с компотом, который мужчина отпил и сказал: «Без бокала нет вокала». После этого поклонники сразу поняли, какой трек прозвучит следующим.

Напомним, артисту примерно год назад сделали операцию на сердце, а в настоящее время у него тур по России с новой программой.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на улице Комарова. Авторы - братья Сергеевы, которые написали изображение за 2 недели. Окончательный эскиз местные жители выбрали в соцсетях.