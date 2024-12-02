Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Напомним, артисту примерно год назад сделали оп...

RIA Novosti/Википедия

Подписаться в Telegram

1 декабря 2024 года, Набережных Челнах состоялся концерт певца Игоря Николаева.

Во время своего выступления одна посетительница подарила артисту пакет с подарком в целлофане, а другая преподнесла письмо с букетом цветов.

Кроме того, на сцене гости оценили "номер" перед песней «Выпьем за любовь». Выяснилось, что певцу вынесли бокал с красным вином или с компотом, который мужчина отпил и сказал: «Без бокала нет вокала». После этого поклонники сразу поняли, какой трек прозвучит следующим.

Напомним, артисту примерно год назад сделали операцию на сердце, а в настоящее время у него тур по России с новой программой.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на улице Комарова. Авторы - братья Сергеевы, которые написали изображение за 2 недели. Окончательный эскиз местные жители выбрали в соцсетях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Гид по скидкам Казани

день назад

Успейте сделать этой зимой: ТОП занятий, которые вы должны попробовать

как нарисовать вентиляцию

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 2 «Лады» после столкновения превратились в груду металла

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

установка встраиваемого холодильника liebherr в Москве

Новости Татарстана

день назад

За год в Татарстане миграционный прирост вырос почти на 11%

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в конце недели ожидается тепло до +1 градуса

Новости Татарстана

день назад

На реконструкцию «Заводская контора товарищества „П.К. Ушков и Ко“» в Менделеевске выделено 187 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Набережные Челны обогнали Казань по темпам роста цен на комнаты

Новости Татарстана

день назад

За 2024 год 650 жителям Татарстана впервые поставили ВИЧ
Новости Татарстана
2 дня назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Б...

Новости Татарстана

27 минут назад

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Интересное в Казани

час назад

Зачем лечить, если все равно выпадут? Стоматолог из Казани объяснила, зачем детям устанавливают коронки на молочные зубы

Новости Казани

час назад

Рядом с рекой Казанкой появится консульский центр Китая

Новости Татарстана

2 часа назад

Цена на сливочное масло в Татарстане приблизилась к 1000 руб/кг
Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Казань – ...
Новости Казани
17 минут назад

Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Казань – Ульяновск

Новости Татарстана

3 часа назад

В Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на Комарова

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах»

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске около ЦРМБ появилась бесплатная парковка на 200 машиномест
Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «...
Новости России
4 дня назад

Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» для бизнеса