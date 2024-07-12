Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно

10 июля 2024 года, самолет Cessna-172 разбился в поселке городского типа Камское Устье. В тот день умерли 11-летняя девочка, её мать и пилот. Отец остался жив. Тогда организатор полётов заявил, что причиной паденья судна мог стать квадрокоптер в винте. Самолеты "Летай с нами" считаются безопасными и разрешение на перелет у специалистов было.

По информации следствия, у организации не было никакого разрешения, а самого пилота опустили без медицинского освидетельствования. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекших смерть людей, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию.

Кроме того, мы говорили, что пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа.