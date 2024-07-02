В Челнах 71 выпускник уже сдал ЕГЭ на 100 баллов

В Челнах 71 выпускник сдал единый государственный экзамен на максимальное количество баллов. 3 человека получили 100 баллов сразу по 2 предметам, в 2023 году такой учащийся был только один. Об этом рассказал начальник Управления образования исполнительного комитета города Рустем Хузин.

Максимальные результаты дети получили по таким предметам: литература — 22, русский язык — 15 выпускников, математика — 14, английский — 7, химия — 5, физика — 4, биология — 2, информатика — 1 и география — 1.

Треть сдающих в набережных Челнах получили 80+ баллов по разным предметам. Средний балл по всем школьным предметам в городе выше, чем по региону, однако исключением являются информатика и история.

Ранее мы писали о том, что школьница из Казани набрала 398 баллов на ЕГЭ за 4 предмета. Будущая студентка сдавала русский язык, литературу, историю и английский язык.