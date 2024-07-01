Школьница из Казани набрала 398 баллов на ЕГЭ за 4 предмета

Выпускница школы №18 в Казани Полина Романенко получила 398 баллов на ЕГЭ по 4 предметам.

Будущая студентка сдавала русский язык, литературу и историю на максимальное количество баллов, а за английский язык получила 98 баллов.

Полина Романенко пожелала успехов и упорства выпускникам учебных заведений в будущем. Слова девушки привели сотрудники исполнительного комитета города.

Кроме того, выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ.

Также, ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 200 баллов по двум предметам получили 17 выпускников, в частности Мария Золотухина из школы №6 в Бугульме, Диана Бакирова из школы №56 в Челнах, Елизавета Кузнецова из школы №3 в Мензелинске, Амир Бареев из лицея имени Булатова Кукмора и Виктория Ковалева из гимназии в поселке Уруссу.