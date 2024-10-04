Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека выкинуло из авто

Мужчина не был пристегнут ремнем

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

Подписаться в Telegram

3 октября 2024 года, в Бугульминском районе Татарстана случилось ДТП. Водитель Лады, 1984 г. р., по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и оказался в кювете. Видео.

Мужчина не был пристегнут ремнем и его выкинуло из машины. С травмами разной степени пострадавший был госпитализирован, где позже умер. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции, использование ремней безопасности снижает смертность или травмирование при дорожном происшествии.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 2 октября 2024 года, насмерть сбили 63-летнего пешехода. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана. К несчастью, пешеход умер на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Все случилось на трассе Нурлат-Кузайкино .

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Важное в РТ

16 часов назад

Виртуальные и реальные прогулки: татарстанцы нашли способы победить осеннюю хандру

голые дети на кровати

Новости Казани

день назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Интересное в Казани

3 дня назад

Бизнес с нуля и без рисков: как запустить свою клинику 

наращивание ресниц 8д в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Новости Казани

день назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Казани

день назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»

Новости Татарстана

17 часов назад

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д
Новости Татарстана
22 часа назад

Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной

Среди главных нововведений – появление штрафов

Новости Татарстана

13 минут назад

54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

Важное в РТ

20 часов назад

МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск»

Новости Татарстана

16 часов назад

Минспорта о гранте Загитовой в размере 74,8 млн рублей: могла запросить и больше

Новости Казани

17 часов назад

В Казани отопительный сезон начнется 7 октября
В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека...
Новости Татарстана
час назад

В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека выкинуло из авто

Новости Татарстана

21 час назад

Минспорта РТ пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш

Новости Казани

21 час назад

Метшин назвал Казань городом женихов

Новости Татарстана

22 часа назад

Октябрь в Татарстане ожидается теплее нормы
Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой