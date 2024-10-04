В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека выкинуло из авто

3 октября 2024 года, в Бугульминском районе Татарстана случилось ДТП. Водитель Лады, 1984 г. р., по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и оказался в кювете. Видео.

Мужчина не был пристегнут ремнем и его выкинуло из машины. С травмами разной степени пострадавший был госпитализирован, где позже умер. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции, использование ремней безопасности снижает смертность или травмирование при дорожном происшествии.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 2 октября 2024 года, насмерть сбили 63-летнего пешехода. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана. К несчастью, пешеход умер на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Все случилось на трассе Нурлат-Кузайкино .