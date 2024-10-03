В Татарстане 2 октября насмерть сбили 63-летнего пешехода

2 октября 2024 года, на 13 километре трассы Нурлат-Кузайкино случилась авария, в результате которого 27-летний молодой человек за рулем Опеля сбил 63-летнего мужчину. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана.

Через некоторое время на пешехода также наехал автомобиль Ford, который ехал во встречном направлении.

К несчастью, пешеход умер на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске 27-летний водитель Hyundai сбил девушку-курьера. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции города. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 1 октября 2024 года, 27-летний молодой человек за рулем «Hyundai Sonata» сбил девушку этого же возраста.