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В Татарстане 2 октября насмерть сбили 63-летнего пешехода

Об этом рассказали в Государственной автомобиль...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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2 октября 2024 года, на 13 километре трассы Нурлат-Кузайкино случилась авария, в результате которого 27-летний молодой человек за рулем Опеля сбил 63-летнего мужчину. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана.

Через некоторое время на пешехода также наехал автомобиль Ford, который ехал во встречном направлении.

К несчастью, пешеход умер на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске 27-летний водитель Hyundai сбил девушку-курьера. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции города. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 1 октября 2024 года, 27-летний молодой человек за рулем «Hyundai Sonata» сбил девушку этого же возраста.

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