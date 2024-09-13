В Бугульме работник завода получил 300 тысяч рублей за потерю 2 пальцев

Суд решил, что работник завода железобетонных изделий в Бугульме получил 300 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Об этом рассказали в местной прокуратуре.

В апреле минувшего года сотрудник компании получил травмировался и лишился 2 пальцев на ноге. Причина - отсутствие мер по обеспечению безопасности.

Местная прокуратура подала иск и попросила от завода выплатить пострадавшему ущерб. Судебная инстанция удовлетворила просьбу прокурора. С завода удалось взыскать 300 тысяч рублей. Решение суда контролируют в прокуратуре.

Ранее мы писали о том, что в селе Куркачи девушка сбила глухонемого работника дорожной службы и скрылась.

По предварительным данным, Алексей хотел загородить автомобилю путь, вот только окликнуть водителя не смог. Девушка протащила мужчину на капоте, включила дворники, чтобы он упал и скрылась.