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В Бугульме работник завода получил 300 тысяч рублей за потерю 2 пальцев

Об этом рассказали в местной прокуратуре

Екатерина Елисеева

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Суд решил, что работник завода железобетонных изделий в Бугульме получил 300 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Об этом рассказали в местной прокуратуре.

В апреле минувшего года сотрудник компании получил травмировался и лишился 2 пальцев на ноге. Причина - отсутствие мер по обеспечению безопасности.

Местная прокуратура подала иск и попросила от завода выплатить пострадавшему ущерб. Судебная инстанция удовлетворила просьбу прокурора. С завода удалось взыскать 300 тысяч рублей. Решение суда контролируют в прокуратуре.

Ранее мы писали о том, что в селе Куркачи девушка сбила глухонемого работника дорожной службы и скрылась.

По предварительным данным, Алексей хотел загородить автомобилю путь, вот только окликнуть водителя не смог. Девушка протащила мужчину на капоте, включила дворники, чтобы он упал и скрылась.

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