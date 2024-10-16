В Алексеевском районе в ДТП пострадал человек, один умер

16 октября 2024 года, в 09:00 в Алексеевском районе Республики Татарстан 36-летний водитель Renaluit, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, выехал в кювет и перевернулся. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции региона.

Как итог, в дорожном происшествии водитель легковушки травмировался, а его 40-летний пассажир умер на месте аварии.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции призывают всех участников движения соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что 9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Набережных Челнах Республики Татарстан. После поджога вспыхнула обшивка здания, появился густой дым. Рабочие со стройки, которые находились рядом, вызвали пожарных, однако педагоги вышли с огнетушителями и сами потушили пламя.