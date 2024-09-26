В администрации прокомментировали драку в школе Нижнекамска
Катя Царева
В администрации Нижнекамского района Татарстана рассказали, что все случилось из-за игрушки. На место пришла педагог.
По информации НТР 24, фельдшер оказала первую медицинскую помощь. Родителям учеников сразу позвонили и обо всем сообщили. В настоящее время организована внутренняя проверка. Этот случай будет рассмотрен на школьном Совете профилактики вместе с родителями и инспектором по делам несовершеннолетних.
Мама потерпевшей заявила, что ее дочка получила сотрясение мозга. Фото.
Напомним, стало известно, что школьник избивал ребенка по голове сперва руками, а затем начал таскать ее за волосы. Через некоторое время хулиган применил удушающий прием ногами и продолжил пинать пострадавшую девочку ногами по голове. Видео.
Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске работники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который шёл по улице с обрезом ружья.
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