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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Нижнекамске 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга

Все случилось прямо в школе

pixabay.com

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Все случилось прямо в школе. Мать потерпевшей рассказала, что на ее дочку, которая учится в 3 классе, набросился мальчик из 5 класса. Ребенок избивал ребенка по голове сперва руками, а затем начал таскать ее за волосы. Через некоторое время хулиган применил удушающий прием ногами и продолжил пинать пострадавшую девочку ногами по голове. Видео.

У 3-классницы медики диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время избитый ребенок лечится в стационаре, пишет издание KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске работники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который шёл по улице с обрезом ружья. Известно, что оружие не было зарегистрировано.

Сейчас ружье изъято. Было заведено уголовное дело по статье 222 УК РФ.

По информации сотрудников росгвардии, 50-летний мужчина был пьян и неоднократно судим.

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