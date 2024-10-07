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В 78 лет умер кардиохирург и член Академии наук Татарстана Ренат Акчурин

Мужчина многое вложил в развитие кардиохирургии

Kremlin.ru

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В 78 лет после длительной болезни умер хирург, ученый и член Академии наук Татарстана Ренат Сулейманович Акчурин, пишет «Российская Газета».

Мужчина многое вложил в развитие кардиохирургии. На протяжении своей карьеры Ренат Сулейманович получил множество достижений и инноваций. Известно, что хирург создал и внедрил уникальные методики в сфере хирургии, которые спасли жизни тысяч людей.

Акчурин был замечательным практиком исследователем. Его работы с области науки внесли вклад в развитие медицины, а его преподавательская работа помогла воспитать новое поколение хирургов.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 2 октября 2024 года, простились с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым. Прощание с медиком прошло в мечети Тауба.
Об этом рассказали в городском здравоохранении города.

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