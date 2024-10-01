Умер стоматолог Зуфар Гайфутдинов из Челнов

В Челнах умер врач, стоматолог-хирург-имплантолог поликлиники №3 Зуфар Гайфутдинов. Больше 30 лет мужчина проработал в области здравоохранения.

Прощание с медиком состоится в мечети Тауба 2 октября 2024 года, в 8.00. Об этом рассказали в городском здравоохранении Набережных Челнов.

Ранее мы писали о том, что в 64 года умер казанский художник Дмитрий Кринари.