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Умер стоматолог Зуфар Гайфутдинов из Челнов

Прощание с медиком состоится в мечети Тауба

ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №3 НЧ

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В Челнах умер врач, стоматолог-хирург-имплантолог поликлиники №3 Зуфар Гайфутдинов. Больше 30 лет мужчина проработал в области здравоохранения.

Прощание с медиком состоится в мечети Тауба 2 октября 2024 года, в 8.00. Об этом рассказали в городском здравоохранении Набережных Челнов.

Ранее мы писали о том, что в 64 года умер казанский художник Дмитрий Кринари.

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