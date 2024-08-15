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В 68 лет умерла депутат горсовета Челнов Флера Андреева

У Флеры Андреевой была 96-летняя мама, с которо...

Мэрия Челнов

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Умерла депутат горсовета Челнов, бывший заместитель главы города Флера Андреева. Ей было 68 лет. Об этом рассказали в Управлении инфополитики и по связям общественностью Челнов в ТГ.

По информации газеты «Челнинские известия» у Андреевой была тяжелая болезнь.

У Флеры Андреевой была 96-летняя мама, с которой они проживали вместе. Время и место похорон пока неизвестны. Об этом сообщили в мэрии Набережных Челнов.

Ранее мы писали о том, что в 80 лет умерла режиссер театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко. Известно, что Дьяченко являлась заслуженным работником искусств РФ и Татарстана. Ее работа в учреждении культуры началась еще в 1972 году. На ее счету больше 100 спектаклей.

Кроме того, мы говорили, что в 88 лет умер известный композитор Анвар Шарафеев. Прощание прошло 10 июля, на кладбище «Курган».

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