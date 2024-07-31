В 2 сёлах РТ отремонтируют дороги почти за 7,7 млн рублей
Екатерина Елисеева
На ремонт дорожного покрытия в 2 населенных пунктах Нижнекамского района местные власти готовы выделить 7,7 миллионов рублей.
Специалисты улучшат участок проезжей части на ул. Ленина в с. Красная Кадка.
Кроме того, ремонт пройдет на дороге на ул. Советской и Парковой в Верхних Челнах, а также на территории от ул. Молодежной до кладбища и на участке между ул. Тукая и Советская.
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