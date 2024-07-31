В 2 сёлах РТ отремонтируют дороги почти за 7,7 млн рублей

На ремонт дорожного покрытия в 2 населенных пунктах Нижнекамского района местные власти готовы выделить 7,7 миллионов рублей.

Специалисты улучшат участок проезжей части на ул. Ленина в с. Красная Кадка.

Кроме того, ремонт пройдет на дороге на ул. Советской и Парковой в Верхних Челнах, а также на территории от ул. Молодежной до кладбища и на участке между ул. Тукая и Советская.

Тендер появился на портале государственных закупок РФ. Подрядную организацию выберут в начале августа.

Ранее мы писали о том, что из-за сальмонеллеза в Республике Татарстан временно закрыли кафе «Василек». Были составлены протоколы. Суд запретил кафе работать 30 суток.

Кроме того, мы говорили, что после драки мигрантов в Казани возбуждено уголовное дело. Ссора началась между 2 строителями, однако через некоторое время к ней подключились все остальные.