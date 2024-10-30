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Уже в начале ноября Татарстан завалит снегом

Осень сохранится лишь в самых южных регионах

pixabay.com

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Уже в начале ноября 2024 года, в Республике Татарстан и во многих других субъектах страны выпадут снегопады. Об этом рассказали в Центре погоды «Фобос».

По информации синоптиков, в начале последнего месяца осени снегопад прогнозируется в Центральной части РФ, Черноземье, Верхнем и Среднем Поволжье, Волго-Вятском регионе, Среднем и Полярном Урале, а также на западе и севере Западной Сибири.

Таким образом, осень сохранится лишь в самых южных регионах Российской Федерации, добавили метеорологи.

Ранее мы писали о том, что в здании Госсовета РТ проведут ремонт на 56 миллионов рублей. Заказчики работ - ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой Татарстана». Все работы должны будут сделать в срок до 31 мая следующего года. Известно, что на эти деньги проведут ремонт опоры на входной группе, а также....

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