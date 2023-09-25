Увеличены цены на все марки: в Татарстане растет стоимость бензина и дизельного топлива

Литр бензина АИ-92 в Татарстане приблизился к 52 рублям за литр в сентябре 2023 года

В Татарстане были вновь увеличены цены на бензин всех марок и на дизельное топливо. Статистика по региона за 11-17 сентября была опубликована на сайте Росстата.

Наибольший рост цен отмечается на дизельное топливо - они выросли с 58,77 рубля до 59,77 рубля. Бензин АИ-92 увеличился в стоимости на 42 копейки: если раньше он стоил 51,50 рубля за литр, то теперь - 51,92 рубля. На 40 копеек увеличился в цене АИ-95, 18 сентября его стоимость составила 54,03 рубля.

Меньше всего поменялась цена на бензин АИ-98 и выше - она выросла до 65,49 рубля, то есть на 36 копеек.

При этом, средние цены на бензин и дизельное топливо в Татарстане - одни из наиболее дешевых в Приволжском федеральном округе. Ниже они только в Башкирии.