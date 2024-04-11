Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см по данным на 10 апреля

По данным на 16:00 10 апреля 2024 года, в Республике Татарстан остаются затопленными 6 мостов и 3 участка дорог. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Уровень воды в реках региона продолжает увеличиваться — за 1 день он поднялся на 1−86 см. На р. Тойма (Елабужский район), Меша (Пестречинский), Шошма (Балтасинский) вода поднялась от 109 до 187 см. Сейчас известно, что разлились по поймам р. Кубня (Кайбицкий) и Малый Черемшан (Алексеевский). Одновременно с этим, продолжает таять лед на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах.

Затопленные мосты: