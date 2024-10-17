Юбилейный инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции появился в Набережных Челнах

Сервис Advisory PRO от ВТБ Мои Инвестиции стал широко доступен не только в «цифре», но и лично. С инвестконсультантом можно «встретиться» в любое время, в любом часовом поясе и в любой точке Земли – в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». В соответствии со стратегией ВТБ на 2024-2026 годы розничный брокер банка начал расширение сети личного инвестиционного консультирования Advisory PRO. Двадцатым городом – стали Набережные Челны. Самый восточный регион России, где физически присутствуют инвестконсультанты ВТБ Мои Инвестиции – Иркутск. Скоро эта сеть покроет всю Россию – от Владивостока до Калининграда.

Сегодня клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» могут лично встретиться с консультантами для разработки стратегии с Advisory PRO в 20 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Ижевске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Уфе, Омске, Саратове, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах. При выборе города присутствия «ВТБ Мои Инвестиции» оценивает в том числе численность населения и экономический потенциал региона.

Сейчас в Татарстане около 79 тысяч клиентов брокера ВТБ. При этом интерес к инвестициям в регионе активно растет – с начала года общее количество клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» выросло на 11%. Самым востребованным инструментом среди них стали облигации – они занимают 42% в общем портфеле в регионе. Акции в нем составляют треть – 34%.

«Татарстан славится своей нефтегазовой промышленностью, является лидером по производству сельхоз продукции. На территории республики работают такие компании «Татнефть», КАМАЗ, «Газпром трансгаз», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез». Всё это формирует сильную экономику и спрос на выработку стратегий инвестирования. Такие индивидуальные стратегии, выжимка лучших инвестидей – изюминка Advisory PRO», - говорит работающий в республике инвестконсультант Рустем Миннигалиев.

«Инвестконсультант – высококвалифицированный специалист на финансовых рынках, который обладает богатым опытом работы с различными классами инструментов. Как правило, у него имеет экономическое и финансовое образование. В сети «ВТБ Мои Инвестиции» есть и люди с техническим или математически образованием, которые отлично показывают себя на рынке ценных бумаг, так как для эффективной торговли необходим четкий расчет и оценка возможных вариантов развития ситуации. Задача инвестконсультанта – помогать клиентам принимать взвешенные решения на рынке ценных бумаг, он сопровождает клиента на всём пути инвестирования. Всё это позволяет клиенту сохранить время и получить уже готовую выжимку из лучших инвестидей, клиенту остаётся лишь только принять решение», - говорит управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Арсен Никогосян.

Инвестиционное консультирование в «ВТБ Мои Инвестиции» предлагает клиенту линейку продуктов под различные финансовые запросы и цели. Так, начать путь в инвестициях клиент может от 50 тыс. руб. с помощью Робота-советника в мобильном приложении, выбрав одну из предложенных командой экспертов стратегий. Для клиентов с суммой инвестиций от 1 млн руб., которым необходим более продвинутый сервис для инвестиций, предлагается услуга Advisory Lite с более гибким подходом к формированию портфеля и аналитической поддержкой в чате приложения. Воспользоваться Advisory Pro могут клиенты с суммой инвестиций от 10 млн рублей. После подключения клиента к сервису инвестконсультанты брокера «ВТБ Мои инвестиции» оценивают его финансовое состояние и на основе указанных им целей разрабатывают персональную стратегию управления финансами. После этого клиент совместно с экспертом брокера выбирают подходящие активы. Человеку остаётся лишь только принять решение, и деньги начинают работать.