У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Около аквапарка «Ривьера» на улице Фатыха Амирхана в Казани стоят сотрудники полиции и автобусы. Фотографии с толпой местные жители выложили в социальных сетях.

Вероятно, там проходят рейды по иностранцам, которые нарушают миграционное законодательство. В МВД по Татарстану пока не дали комментарий.

Напомним, вдоль моста «Миллениум» ведутся 2 масштабные стройки. Компания ООО «Специализированный застройщик БРИКС» строит гостиничный комплекс из 5 башен к саммиту БРИКС. Там появятся 4-звездочные и 5-звездочные гостиницы, апартаменты и т.д.

Кроме того, уже возобновилась стройка «мавзолеев» на берегу реки Казанки, пишет Бизнес онлайн.

Ранее мы писали о том, что Альметьевский молкомбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на НТВ.