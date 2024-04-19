У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы
Фото: Редакция prokazan
Около аквапарка «Ривьера» на улице Фатыха Амирхана в Казани стоят сотрудники полиции и автобусы. Фотографии с толпой местные жители выложили в социальных сетях.
Вероятно, там проходят рейды по иностранцам, которые нарушают миграционное законодательство. В МВД по Татарстану пока не дали комментарий.
Напомним, вдоль моста «Миллениум» ведутся 2 масштабные стройки. Компания ООО «Специализированный застройщик БРИКС» строит гостиничный комплекс из 5 башен к саммиту БРИКС. Там появятся 4-звездочные и 5-звездочные гостиницы, апартаменты и т.д.
Кроме того, уже возобновилась стройка «мавзолеев» на берегу реки Казанки, пишет Бизнес онлайн.
Ранее мы писали о том, что Альметьевский молкомбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на НТВ.
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