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Альметьевский молкомбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на НТВ

Альметьевский молкомбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на НТВ

pixabay.com

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Альметьевский молочный комбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на телеканале НТВ

Завод попал в эфир федерального телеканала. Сюжет получился не самый радужный - НТВ поставил под сомнение качество продукции комбината.

Организация просит оценить действия НТВ на наличие нарушения антимонопольного законодательства.

Молочный комбинат сообщает, что в сюжете журналист ссылается на мнение специалистов «о присутствии в продукте запрещённого фермента, телекомпания не представила информацию, которая бы смогла подтвердить, что это правда. Помимо этого, производителя не предупредили об исследовании и о результатах.

На сайте УФАС по Татарстану сообщили, что Альметьевский молкомбинат выпускает продукцию, которая сейчас проходит проверку. Ложные сведения могут повлечь для изготовителя негативные последствия.

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