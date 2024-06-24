«У меня пузо уже выросло». 22-летняя Загитова посетила татарский Сабантуй

22-летняя фигуристка Алина Загитова прибыла на татарский Сабантуй.

Девушка рассказала, что на празднике очень тёплая и домашняя атмосфера, словно она приехала в гости к бабушке с дедушкой.

«У меня тут пузо уже выросло, мне кажется», - призналась Алина.

Напомним, в настоящее время Олимпийская чемпионка находится в Казани, где до 23 июня 2024 года, проходили Игры БРИКС. Девушка была послом международных соревнований.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня. Кроме того, в послы будет посвящен олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Напомним, продолжительность игр в Казани с 12 по 24 июня 2024 года.

Кроме того, не так давно Алина Загитова призналась, что боится общественного осуждения её внешнего вида. Однако благодаря поддержке своих поклонников она чувствует себя уверенно.