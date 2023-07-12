"Туристическая отрасль растет быстрым темпами": в Татарстане оборот туротрасли превысил 40 миллиардов

Оборот туротрасли Татарстана больше 40 миллиардов рублей

В интервью для «Общественного телевидения России» председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что оборот туристической отрасли Татарстана превысил 40 миллиардов рублей. Эти средства - то, что гости республики тратят, приезжая к нам.

Со слов председателя госкомитета Татарстана, туристическая отрасль растет достаточно быстрым темпами, нежели традиционные отрасли экономики. Помимо этого, в Татарстане остается достаточно высоко развит и загородный туризм, в который входят парк-отели и глэмпинги.