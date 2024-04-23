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· 16+ · Екатерина Елисеева

Туалеты в Казани выведут на новый уровень к БРИКС за 240 миллионов

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К спортивным играм и саммиту БРИКС в сеть бесплатных туалетов города Казани вложат больше 240 000 000 рублей, из них примерно 211 000 000 направят на строительство 4 новых и замену 8 работающих общественных туалетов. Работы стартовали, каждый туалет стоит около 17 500 000 рублей.

Известно, что в женском отделении появятся по 3 кабинки, в мужском поставят 2 кабинки вместе с писсуарами.

Туалеты подключат к сетям водоснабжения и водоотведения. Старые объекты были со своими фекальными и водяными баками, но возможностью перемещения в течение 2 часов. Новые будут привязаны к местности.

Кроме того, в уборных оборудуют отделения для инвалидов, пишет БИЗНЕС Online.

Ранее мы писали о том, что в Отарах Татарстана на улице Набережной квадрокоптер спутали с вражеским дроном.

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