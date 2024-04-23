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В Отарах Татарстана на улице Набережной квадрокоптер спутали с вражеским дроном

В Отарах Татарстана на улице Набережной квадрокоптер спутали с вражеским дроном

pixabay.com

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На ул. Набережной в Отарах Татарстана во дворе люди заметили квадрокоптер. Все случилось приблизительно в 22:30, и владельцы не сразу поняли, что случилось, однако после того, как услышали жужжание и мигание, они вызвали правоохранителей. В дневное время квадрокоптер не видели.

Сотрудники полиции, когда прибыли на место, были шокированы появлением предварительно игрушечного квадрокоптера. Следователи забрали предмет на экспертизу, чтобы узнать, кто и зачем его запустил. Помимо следователей на место происшествия прибыли кинологи, а ДПСники перекрыли дорогу, пишет mash.

Ранее мы писали о том, что в метро Казани пассажир пытался вручную открыть дверь ехавшего электропоезда.

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