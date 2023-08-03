Толкают на тяжкие преступления: в Татарстане мошенники вынуждают людей нарушать закон
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Мошенники в последнее время активно использую новые виды мошенничества, например, задействуют граждан для совершения более тяжких преступлений, о чем сообщил замначальника управления угрозыска МВД по РТ Рамис Газизов на пресс-конференции.
С его слов, случаи поджогов - результат того, что граждане оказывают обмануты мошенниками, которые манипулируют их действиям. Он отметил, что сначала мошенники выманивают деньги, а после внушают гражданам, что они якобы участвуют в комбинациях правоохранительных органов, ФСБ и МВД.
С его слов, злоумышленники заявляют потерпевшим, что те должны совершить тяжкие преступления, чтобы якобы задержать этих мошенников.
Напомним, что недавно в Казани женщина пенсионного возраста попыталась поджечь военкомат, а при задержании заявила, что ей позвонили и сказали, что сделать это необходимо для спасения ее дочери.