Толкают на тяжкие преступления: в Татарстане мошенники вынуждают людей нарушать закон

В Татарстане мошенники заставляют обманутых людей идти на тяжкие преступления

Мошенники в последнее время активно использую новые виды мошенничества, например, задействуют граждан для совершения более тяжких преступлений, о чем сообщил замначальника управления угрозыска МВД по РТ Рамис Газизов на пресс-конференции.

С его слов, случаи поджогов - результат того, что граждане оказывают обмануты мошенниками, которые манипулируют их действиям. Он отметил, что сначала мошенники выманивают деньги, а после внушают гражданам, что они якобы участвуют в комбинациях правоохранительных органов, ФСБ и МВД.

С его слов, злоумышленники заявляют потерпевшим, что те должны совершить тяжкие преступления, чтобы якобы задержать этих мошенников.

Напомним, что недавно в Казани женщина пенсионного возраста попыталась поджечь военкомат, а при задержании заявила, что ей позвонили и сказали, что сделать это необходимо для спасения ее дочери.