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Температура на 5 градусов выше нормы: стало известно, как долго продержится жара в Татарстане

Метеоролог КФУ рассказал о причинах и продолжительности аномальной жары в Татарстане
Температура на 5 градусов выше нормы: стало известно, как долго продержится жара в Татарстане

Яна Лаушкина

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Аномальная жара вновь возвращается в Татарстан. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют, что днем температура воздуха может достигать 32 градусов к концу недели. Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что стало причиной нетипично жаркой погоды.

Он сообщил, что в ближайшую декаду температура воздуха в Казани будет на 4-5 градусов выше климатической нормы и без осадков. На данный момент республика находится на гребне антициклона, его центр - в районе Северного Ледовитого океана. Он сообщил, что область высокого давления тянется к Татарстану и доходит до Каспийского моря, во всем Поволжье сейчас сохраняется жаркая погода.

Юрий Переведенцев заявил, что антициклонный характер погоды будет держаться до 8 августа. В связи с жаркой и сухой погодой гидрометцентром Татарстана было опубликовано новое штормовое предупреждений о высокой пожароопасности.

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