Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе

У жителей республики вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса пришелся на дни перед праздниками. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к тематическим сайтам.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле в республике, оказалось 71% татарстанцев. Ещё 29% трафика сгенерировали жители из 72 регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Чувашии, Москвы, Марий Эл, Ульяновской, Московской, Самарской областей и Башкирии.

Богатая природа Татарстана привлекает не только представителей соседних субъектов страны, но и отдалённых территорий — Сибири и Дальнего Востока. Сайты местных глэмпингов изучают на Сахалине, в Приморье и Бурятии. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в республике жители Новосибирской и Кемеровской областей.

Татарстанцы и гости предпочитают локации вблизи Казани и Набережных Челнов. Самые востребованные располагаются в Зеленодольском, Камско-Устьинском и Тукаевском районах. Особой популярностью в течение года подобный отдых пользуется в июле — именно в этом месяце зафиксирован рекордный трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения на 88%. Второй пик приходится на сентябрь-октябрь.

«Глэмпинг — идеальный вариант для тех, кто желает наслаждаться великолепием природы, не жертвуя привычным комфортом. Доступ к мобильной связи играет одну из ключевых ролей в обеспечении удобства и чувства безопасности вдали от города. Мы активно запускаем объекты связи в небольших и удаленных населенных пунктах, покрывая зоны отдыха поблизости. С начала года наши инженеры уже ввели в эксплуатацию новые базовые станции в трех населенных пунктах Тукаевского района, и в ближайших планах — продолжение развития сети в Закамье», — говорит директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

После проведенных работ жители и гости сел Старое Абдулово, Мелекес, Бурды могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с.