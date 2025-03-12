Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе

Подписаться на Дзен.канал

У жителей республики вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса пришелся на дни перед праздниками. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к тематическим сайтам.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле в республике, оказалось 71% татарстанцев. Ещё 29% трафика сгенерировали жители из 72 регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Чувашии, Москвы, Марий Эл, Ульяновской, Московской, Самарской областей и Башкирии.

Богатая природа Татарстана привлекает не только представителей соседних субъектов страны, но и отдалённых территорий — Сибири и Дальнего Востока. Сайты местных глэмпингов изучают на Сахалине, в Приморье и Бурятии. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в республике жители Новосибирской и Кемеровской областей.

Татарстанцы и гости предпочитают локации вблизи Казани и Набережных Челнов. Самые востребованные располагаются в Зеленодольском, Камско-Устьинском и Тукаевском районах. Особой популярностью в течение года подобный отдых пользуется в июле — именно в этом месяце зафиксирован рекордный трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения на 88%. Второй пик приходится на сентябрь-октябрь.

«Глэмпинг — идеальный вариант для тех, кто желает наслаждаться великолепием природы, не жертвуя привычным комфортом. Доступ к мобильной связи играет одну из ключевых ролей в обеспечении удобства и чувства безопасности вдали от города. Мы активно запускаем объекты связи в небольших и удаленных населенных пунктах, покрывая зоны отдыха поблизости. С начала года наши инженеры уже ввели в эксплуатацию новые базовые станции в трех населенных пунктах Тукаевского района, и в ближайших планах — продолжение развития сети в Закамье», — говорит директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

После проведенных работ жители и гости сел Старое Абдулово, Мелекес, Бурды могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
21 час назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Лонгриды

день назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

23 часа назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

уничтожение кротов на участке

Не у нас

день назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

установка ванны тритон в Нижнем Новгороде

Лонгриды

20 часов назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Не у нас

8 часов назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Не у нас

час назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане
Новости Казани
2 часа назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут

Новости Казани

21 час назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Не у нас

24 минуты назад

В Тобольске взорвался частный дом

Новости Татарстана

44 минуты назад

Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе
В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозв...
Новости Казани
54 минуты назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина

Не у нас

час назад

В Турции ищут 2 блогерш из РФ и Украины за полуголую фотосессию на кладбище

Не у нас

час назад

Гастроэнтеролог рассказал о вреде тюльпанов на организм

Новости Казани

2 часа назад

MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов