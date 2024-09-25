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Татарстанцы могут сдать макулатуру и получить приз

В Татарстане началась экологическая инициатива ...

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В Татарстане началась экологическая инициатива по сбору макулатуры под названием «БумБатл». Акция продлится до 15 ноября, как сообщили в Министерстве экологии республики. Информацию о ближайших пунктах приема макулатуры можно найти на официальном сайте «БумБатла».

Все участники мероприятия имеют шанс выиграть призы. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить креативное фото в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», используя хештеги #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология.

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