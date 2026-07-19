Новости Татарстана

Татарстан накроет туман в начале недели

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В понедельник Татарстан накроет туман. МЧС пред...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В понедельник, 20 июля, жителей Татарстана ждет густой туман. МЧС предупреждает: видимость на дорогах ухудшится, будьте осторожны.

Спасатели советуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, линиями электропередач и деревьями. Особое внимание — детям, пожилым и больным. В экстренной ситуации звоните 112.

Переменчивая погода для Казани — дело привычное. Город находится в зоне частой смены воздушных масс: то с юга, то с Атлантики, то с севера. Сейчас циклон, принесший ливни и ветер, уходит на восток. Ему на смену приходит Азорский антициклон — он постепенно вернет температуру к норме, а затем и к жаре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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