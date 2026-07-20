Топливный ажиотаж в Казани пошёл на спад
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Ажиотаж на казанских АЗС постепенно сходит на нет. Об этом на «деловом понедельнике» заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров. Город рассчитывает, что в ближайшие дни заправки вернутся к обычному режиму.
Основные проблемы возникли с дизельным топливом для автобусов. 60% городского транспорта работает на газе — с ними сложностей не было. А вот поставщики дизеля на базы автотранспортных предприятий не справились из-за резкого скачка цен. Автобусы пришлось отправлять на обычные АЗС, что и породило огромные очереди.
Чтобы разрулить ситуацию, власти обратились в компанию ТАИФ. Она выделила отдельную заправку для автобусов и городской техники. Это помогло стабилизировать обстановку. В мэрии надеются, что топливная напряжённость полностью исчезнет в ближайшие дни.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец