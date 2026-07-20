Топливный ажиотаж в Казани пошёл на спад

Ажиотаж на казанских АЗС постепенно сходит на нет. Об этом на «деловом понедельнике» заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров. Город рассчитывает, что в ближайшие дни заправки вернутся к обычному режиму.

Основные проблемы возникли с дизельным топливом для автобусов. 60% городского транспорта работает на газе — с ними сложностей не было. А вот поставщики дизеля на базы автотранспортных предприятий не справились из-за резкого скачка цен. Автобусы пришлось отправлять на обычные АЗС, что и породило огромные очереди.

Чтобы разрулить ситуацию, власти обратились в компанию ТАИФ. Она выделила отдельную заправку для автобусов и городской техники. Это помогло стабилизировать обстановку. В мэрии надеются, что топливная напряжённость полностью исчезнет в ближайшие дни.