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Топливный ажиотаж в Казани пошёл на спад

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани снижается ажиотаж на АЗС. Власти сообщ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ажиотаж на казанских АЗС постепенно сходит на нет. Об этом на «деловом понедельнике» заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров. Город рассчитывает, что в ближайшие дни заправки вернутся к обычному режиму.

Основные проблемы возникли с дизельным топливом для автобусов. 60% городского транспорта работает на газе — с ними сложностей не было. А вот поставщики дизеля на базы автотранспортных предприятий не справились из-за резкого скачка цен. Автобусы пришлось отправлять на обычные АЗС, что и породило огромные очереди.

Чтобы разрулить ситуацию, власти обратились в компанию ТАИФ. Она выделила отдельную заправку для автобусов и городской техники. Это помогло стабилизировать обстановку. В мэрии надеются, что топливная напряжённость полностью исчезнет в ближайшие дни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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