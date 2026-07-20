Проректором КГМУ стал замгендиректора ПАТП-2 Дамир Имамеев

Дамир Имамеев, до этого работавший заместителем гендиректора казанского ПАТП-2, неожиданно оказался в кресле проректора КГМУ. Кадровое решение приняли в университете, и теперь бывший транспортник будет курировать административно-хозяйственную работу. Имамеев — не новичок в образовании: у него за плечами должность замдиректора по воспитательной работе в Казанском техникуме информационных технологий и связи. В КГМУ он сменил на посту Алексея Шулаева, который ушел в конце прошлого года. Назначение уже вступило в силу, и Имамеев приступил к обязанностям.