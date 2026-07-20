Жилые комплексы: Новости

В Татарстане резко вырос спрос на вторичное жилье

Служба новостей Автор статьи
В июне 2026 года в Татарстане число сделок на в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июне 2026 года жители Татарстана купили на 26% больше квартир и домов на вторичном рынке, чем в мае. Росреестр зарегистрировал 15,5 тысячи сделок купли-продажи — это на 3,3 тысячи больше, чем месяцем ранее.

Особенно заметно вырос интерес к индивидуальным домам: их купили на 57,5% чаще, до 1,48 тысячи. Земельные участки разобрали на 28% активнее — 8,06 тысячи договоров. Квартиры и другие жилые помещения разошлись тиражом в 5,43 тысячи сделок, что на 20,8% больше майского показателя.

По сравнению с июнем 2025 года рынок подскочил на 38,3%. За первое полугодие 2026 года в республике заключили 75,8 тысячи договоров купли-продажи — плюс 9,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Замглавы татарстанского Росреестра Лилия Бурганова назвала рост активности позитивной тенденцией и отметила, что люди стремятся улучшить жилищные условия. Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев объяснил всплеск снижением ипотечных ставок, окончанием сроков вкладов и отложенным спросом после периода высокой ключевой ставки. Профессионалы рынка ждут дальнейшего увеличения спроса на вторичку.

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