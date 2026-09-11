АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в Свердловской области
Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"
АО «Транснефть – Прикамье» завершило реализацию благотворительного проекта по ремонту здания средней общеобразовательной школы № 3 в г. Нижняя Тура Свердловской области.
В рамках проекта выполнены работы по капитальному ремонту кровли и фасада. Здание, обновленное к началу учебного года, символично открыли на торжественной линейке в честь Дня знаний. В мероприятии приняли участие глава Нижнетуринского округа Андрей Постовалов, начальник Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье» Александр Емельянов и его заместитель Александр Аксянов.
«Благодаря поддержке со стороны «Транснефть – Прикамье» в школе произошли серьезные обновления. И теперь здание – под новой крышей, которой не страшны ни снежная зима, ни дождливое лето», – сказал Андрей Постовалов.
В школе № 3 обучаются свыше 450 учащихся 1-11 классов. В их числе – дети работников станций «Платина» и «Арбатская» – инфраструктурных объектов Пермского РНУ АО «Транснефть – Прикамье».
Поддержку учреждениям среднего и дошкольного образования в городской и сельской местности АО «Транснефть – Прикамье» оказывает системно. Средства направляются на развитие и поддержание материально-технической базы, приобретение оргтехники, лабораторного и проекционного оборудования, демонстрационных и расходных материалов для кабинетов точных наук, учебно-методических пособий. Созданная инфраструктура открывает новые возможности для обучения и развития детей и молодежи, качественно повышает уровень образования и жизни людей в регионах.