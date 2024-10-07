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Странную плёнку на реке Каме заметили у села Сорочьи Горы

Такая ситуация наблюдается приблизительно на пр...

Mash Iptash

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По переливам и запаху люди подумали, что это могут быть нефтяные продукты. Рыбаки рассказали, что дышать на месте тяжело. Предприятий рядом не наблюдается, однако по этому водоему ходят суда, люди предполагают, что виноваты именно они. Видео.

В Росприроднадзоре изданию Mash Iptash рассказали, что такие сведения к ним не приходили. О произошедшем специалисты ничего не знают.

Ранее мы писали о том, что работники регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта» помогли найти в мусорке обручальное кольцо женщина из Набережных Челнов.

Чтобы найти ценную вещь, татарстанским специалистам, которые забирали отходы с территории около дома, пришлось в течение 2,5 часов перебирать 5 тонн твердых коммунальных отходов.

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