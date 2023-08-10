Стоимость проекта - больше трех миллионов: в Татарстане отреставрируют одно из зданий обсерватории Энгельгардта

В Зеленодольском районе Татарстана отреставрируют одно из зданий обсерватории Энгельгардта

В Зеленодольском районе, в поселке Октябрьский, будет отреставрирован павильон метеорного отдела астрономической обсерватории имени Энгельгардта, что стало известно из документов тендера, который опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно заданию на проектирование, павильон построили в 1950-х года, площадь здания - 116 квадратных метров. В рамках проведения реставрации планируется усилить фундамент, а также произвести частичную замену стены и перегородки, выполнить архитектурную подсветку. В павильоне проведут и капитальный ремонт всех коммуникаций и систем. В будущем здании хотят разместить четыре астрономические лаборатории на 13 рабочих мест. В проекте предусмотрят кладовые, туалеты и комнаты приема пищи.

Согласно документации, заказчик по контракту - Главстрой РТ. Стоимость разработки проекта - 3,1 миллиона рублей. Сроки проведения работ не уточняются.