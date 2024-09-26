Стало известно, насколько в Татарстане выросли цены на тепло

В Нижнекамске сотрудники администрации ответили согласием на перевод города на метод «альтернативной котельной». По этой причине может быть рост тарифов в течение продолжительного времени. За счет этого компании смогут привлечь намного больше инвестиций. Об этом рассказали в АО «Татэнерго».

Такой метод позволяет привлечь дополнительные деньги к развитию инфраструктуры за счет частного повышения цены.

По информации Государственного комитета Татарстана по тарифам, в период с 1 сентября 2022 года по 1 июля 2024 года тарифы на тепловую энергию в Верхнеуслонском муниципальном районе выросли до 2 544,36 руб.

Кроме того, Высокогорском муниципальном районе цены на тепло увеличились до 2 603,47 руб., в Елабужском муниципальном районе до 2 708,99 руб., а в муниципальном образовании "город Казань" до 2 466,13 руб.. Подробнее о ценах.