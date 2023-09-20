Список был утвержден: в Татарстане обновили перечень наиболее востребованных профессий

В Татарстане обновили перечень востребованных профессий

Власти Татарстана дополнили перечень профессий, которые наиболее востребованы организациями, работающими на территории республики. Распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Список был утвержден распоряжением кабмина РТ.

В обновленный перечень вошли такие профессии, как литейщик металлов и сплавов, лаборант химического анализа, маляр, оператор автоматических и полуавтоматических станков, машинист, наладчик контрольно-измерительных приборов, плавильщик металлов, механик цеха, обрубщик, сверловщик, токарь, слесарь, фрезеровщик и термист.

В перечень также вошли электрогразосварщики, транспортировщики, швеи, энергетики цеха. электромонтажники, электромеханики и другие специалисты.