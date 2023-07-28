Список был расширен: в Татарстане теперь больше людей могут рассчитывать на бесплатную юрпомощь

В Татарстане расширили список имеющих право на бесплатную юрпомощь

В Татарстане приняли решение о расширении перечня категорий граждан, у которых есть право на получение бесплатной юридической помощи.

Как сообщает Министерство юстиции Республики Татарстан, с июля 2023 года Госбюро РТ и адвокаты будут оказывать бесплатную юридическую помощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, участникам добровольческих формирований, мобилизованным лицам, а также членам их семей.

Первый заместитель министра юстиции республики Айнур Галимов отметил, что в республиканский закон о бесплатной юридической помощи внесли изменения, которые расширят категории участников СВО, у которых есть право на такую помощь. Он рассказал, что прав на бесплатную юридическую помощь теперь предоставлено не только тем, кто на данный момент находится в хоне СВО, но и тем, кто из нее уже вернулся, а также лицам, которые выполняли боевые задачи с мая 2014 года.

Был также расширен круг вопросов, с которыми можно обратиться за помощью. Теперь можно получить консультацию по вопросам выплаты компенсаций и назначения социальных льгот. Члены семей будут получать помощь по вопросам признания лиц безвестно отсутствующим или умершим.