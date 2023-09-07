«Современное предприятие с высокой культурой производства»: поднят вопрос локализации производства Sany Group Company в РТ

Минниханов обсудил возможность локализации производства Sany Group Company в РТ

Глава РТ Рустам Минниханов встретился с представителями китайской компании Sany Group Company. Директор по развитию бизнеса SANY в России Антон Николаев рассказал об истории развития компании, а также о планах по локализации производств в России. Раис Татарстана рассказал, что он, в рамках рабочего визита в Китай в 2017 году, посещал предприятие. Он отметил, что был впечатлен.

«Современное предприятие с высокой культурой производства. Передовые технологии и конкурентный модельный ряд», - подчеркнул Минниханов.

Во время беседы стороны обсудили возможные варианты сотрудничества - в том числе и возможность развития производства Sany на территории Татарстана.

Sany Group - международная компания, которая занимается производством строительной техники. Она предлагает широки ассортимент оборудования для работы с бетоном, экскаваторы, гусеничные краны, самоходные краны, машины для забивки свай, дорожно-строительную технику, портовые машины и ветровые турбины.