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Сотрудники МЧС вытащили мужчину из колодца в Татарстане, он в больнице

Зафиксировали у него ушибы и переохлаждение

МЧС

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В республике на ул. Корпорация Хайер случился несчастный случай, 65-летний мужчина оказался в техноколодце. На помощь к нему прибыли спасатели МЧС РФ и пожарные.

К счастью, спасатели смогли извлечь мужчину из ловушки при помощи спецсредств. После этого потерпевшего осмотрели медики, которые зафиксировали у него ушибы и переохлаждение. Известно, что местный житель был оперативно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что грузовой автомобиль без водителя сбил сотрудника молочного комбината в Высокогорском районе Татарстана. Специалисты оперативно возбудили уголовное дело.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 2 дагестанца на КамАЗах перекрыли дорогу из-за чтения намаза. Видео появилось в социальных сетях 17 июля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

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